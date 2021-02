Twin Peaks 4: la nuova stagione si farà? Le ultime novità sul progetto di David Lynch

Twin Peaks ha fatto il suo debutto nel 1990 e da allora ha conquistato generazioni di fan di tutte le età. Co-creata da Mark Frost e dal leggendario David Lynch la serie ha ottenuto una terza stagione intitolata Twin Peaks - Il ritorno nel 2017, ma i fan possono sperare in una quarta stagione?

Diventata un fenomeno televisivo e una serie ormai culto i 18 episodi della terza stagione sono stati più cupi rispetto alle precedenti stagioni e naturalmente, una volta che uno spettacolo torna dopo molti anni, i fan iniziano a chiedersi se ci sono possibilità di vedere un sequel.

L'ultima volta che Lynch ha accennato alla possibilità di una quarta stagione di Twin Peaks è stato in un'intervista con The Hollywood Reporter nell'aprile 2020.

"Stanno girando tutte queste voci, ma posso dirti che non sta succedendo nulla al riguardo", ha detto Lynch.



Nel 2018, però sembrava più aperto all'idea durante una sessione di domande e risposte, ha mostrato particolare interesse nell’esplorazione della storia di Carrie Page, un altro personaggio interpretato da Sheryl Lee in Twin Peaks: Il Ritorno.



Il finale della terza stagione ha visto l'agente FBI Dale Cooper (Kyle McLachlan) finalmente tornato a pieno regime nel mondo reale, e dopo un tentativo di viaggio nel tempo per impedire l'omicidio di Laura Palmer (Sheryl Lee) finisce con lei che scompare con un urlo, Cooper si dirige poi a Odessa, in Texas. Mentre è lì, incontra una cameriera di nome Carrie Page, una donna identica a Laura. Convince Carrie ad accompagnarlo a Twin Peaks e tornare a casa dei Palmer, solo per trovare qualcuno che non ha mai incontrato che vive lì, e l'episodio finisce con Carrie che replica l'urlo di Laura.



Recentemente Grace Zabriskie, che ha interpretato Sarah Palmer, la madre di Laura Palmer ha spiegato ciò che sa su una potenziale quarta stagione in un'intervista con IndieWire.

"Nessuno al mondo potrebbe probabilmente convincere David Lynch a dire che ci sarà un'altra stagione, e non saresti stato in grado di farlo nemmeno tre anni fa", ha detto Zabriskie. “Ma l'ultima volta che gli ho parlato ha detto: 'Bene, spero che lavoreremo presto insieme'. Non so se succederà.”



Riguardo ad una potenziale quarta stagione di Twin Peaks Kyle Maclachlan ha detto che tutto è possibile, voi che cosa ne pensate? Vorreste vedere una quarta stagione di Twin Peaks? Fatecelo sapere nei commenti!