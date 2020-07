Twin Peaks, in arrivo un documentario sul vero omicidio che ispirò la serie di David Lynch

Come rivelato da David Lynch qualche settimana fa, la quarta stagione di Twin Peaks non si farà ma a quanto pare i fan della leggendaria serie televisiva potrebbero aver trovato un modo alternativo per tornare nella celebre cittadina dello stato di Washington.

Molto presto infatti arriverà un nuovo documentario intitolato "Blonde, Beautiful and Dead: The Murder Mystery That Inspired Twin Peaks", con la società di produzione Metabook Entertainment che ha confermato alla rivista MovieMaker di aver acquisito i diritti del libro omonimo ancora inedito.

Sia il libro che il documentario riguarderanno l'omicidio di Hazel Drew, una giovane donna morta a Sand Lake, New York, nell'estate del 1908. Secondo una dichiarazione di Metabook Entertainment, "Blonde, Beautiful and Dead "indagherà sui segreti, sulla corruzione e sugli intrighi politici che una piccola comunità cittadina ha cercato di nascondere" nel bel mezzo dello scandalo dell'omicidio di Hazel Drew. Il libro proviene dagli autori David Bushman e Mark Givens e uscirà nel 2021. Mark Frost, che ha co-creato Twin Peaks con David Lynch, ha usato l'omicidio di Hazel Drew come ispirazione per l'acclamato mystery surreale basato sull'omicidio di Laura Palmer. Lo stesso Frost è stato reclutato per scrivere l'introduzione del volume.

"E' la prima vera storia del crimine che mi ha affascinato da bambino, l'omicidio Hazel Drew ti porta in un complotto di potere, denaro e politica sessuale che sembra assolutamente contemporaneo", ha detto Frost in una dichiarazione a MovieMaker. "Questa storia di ossessione ha anche fornito l'incubo di una tragedia immaginaria che, decenni dopo, sarebbe scaturita nella domanda: chi ha ucciso Laura Palmer?"

L'adattamento di Blonde, Beautiful and Dead sarà diretto da Benjamin Alfonsi.

