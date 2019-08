Twin Peaks: David Lynch annuncia l'arrivo di un'edizione speciale

David Lynch ha annunciato l’arrivo del cofanetto definitivo di Twin Peaks, in edizione limitata e dal titolo Twin Peaks: From Z to A. Verrà distribuito in 25.000 copie e sarà disponibile dal 10 dicembre negli Usa e in Canada. Siamo ancora in attesa di una data d’uscita internazionale.

Il boxset farà senz’altro felici i fan della storica serie grazie ai suoi 21 Blu-ray e ben 2668 minuti di girato. Includerà le due stagioni originali, Twin Peaks: the Return, il film prequel Fire Walk with Me con tanto di scene tagliate e tanti altri contenuti aggiuntivi.

Segnaliamo, ad esempio, una nuova intervista a Kyle MacLachlan (Dale Cooper) e Sheryl Lee (Laura Palmer), le versioni integrali delle performance musicali al Roadhouse Bar (che abbiamo ammirato nel corso della terza stagione) e anche un disco in 4K UHD del pilot originale.

Il cofanetto si presenta come un cubo che, una volta aperto, mostrerà una rappresentazione dell’iconica Red Room con il suo caratteristico pavimento e le indimenticabili tende rosse. Davanti a quest’ultime ci sarà una statuetta in acrilico di Laura Palmer che bacia l’agente speciale Dale Cooper.

La terza stagione di Twin Peaks non ha tra i suoi estimatori Alan Moore, ma ha senza dubbio scatenato la fantasia dei fan che hanno avanzato numerose teorie, anche se una di queste è stata smentita da David Lynch in modo categorico.