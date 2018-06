Twin Peaks: David Lynch rivela l'idea per il surreale episodio in bianco e nero

Come ogni buon surrealista degno di questa denominazione, David Lynch è spesso restio a spiegare scene e significati delle sue opere, ma in una recente intervista ha deciso di fare un'eccezione per spiegare una delle sequenze più impressionanti della terza stagione di Twin Peaks.

La serie evento prodotta da Showtime è piena zeppa di immagini provocatorie e intellettualmente stimolanti, che rappresentano un vero e proprio punto di contatto fra intrattenimento televisivo ed espressione artistica. La più iconica (e raccapricciante) è forse quella finale dell'acclamato episodio "Parte 8": considerato come uno dei migliori episodi televisivi del secolo, la puntata in bianco e nero termina con una ragazza che apre la bocca e ingoia un insetto/mostro dall'aspetto simile ad una rana.

In occasione della presentazione del suo nuovo libro, Room To Dream, David Lynch ha parlato col New York Times e ha rivelato l'origine dell'idea alla base della sconcertante immagine. A quanto pare, l'inquadratura è stata ispirata da una vacanza (ovviamente) durante la quale Lynch stava attraversando l'Europa. Il regista stava viaggiando sull'Orient Express da Atene a Parigi , e quando il treno si fermò per una pausa, molti turisti iniziarono a scendere dal vagone. Notandoli, Lynch decise di seguirli.

"Stavano andando verso queste stalle di tela con piccole luci fioche, dove avevano queste bevande colorate - viola, verde, giallo, blu, rosso - ma era solo acqua zuccherata" ha dichiarato Lynch. "Quando scesi dal treno entrai in questa polvere soffice che era profonda otto centimetri e dalla terra uscivano queste enormi falene, saltavano in aria, volavano e tornavano indietro, sotto la polvere. L'idea per il mostro me la diedero quelle falene: sembrava proprio una creatura ideale per il mondo di Twin Peaks."

A quanto pare il viaggio in questione risale a molti anni fa, e Lynch in quel momento non aveva pensato che le falene gli sarebbero tornate così utili nel suo lavoro. Eppure quell'immagine, sostiene, è rimasta impressa nel suo subconscio in un modo che non aveva sospettato. Naturalmente Lynch si è guardato bene dal rivelare il significato della scena

"Tutti hanno delle teorie a proposito, il che non è solo grandioso ma soprattutto molto più importante della mia teoria. Le cose hanno una propria armonia e se sei fedele a un'idea, allora la sua armonia resterà lì per sempre, non importa quanto quell'idea sia astratta. Potresti tornarci tra dieci anni e vederla in un modo completamente diverso, e potrebbe suscitarti sensazioni diverse da quelle che avevi provato in origine. Quel potenziale è lì se sei stato fedele a quell'idea originale."