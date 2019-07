Twin Peaks: David Lynch smentisce categoricamente una teoria dei fan

La terza stagione di Twin Peaks ha mostrato quegli elementi tipici della poetica e dell'estetica di David Lynch che lasciano spesso spazio a un'interpretazione soggettiva a cui lo stesso regista in genere preferisce non dare spiegazioni.

Sono passati quasi due anni dalla conclusione della serie, ma nel corso del tempo i fan non hanno smesso di formulare ipotesi o cercare di trovare un filo logico comune capace di dare un senso ultimo all'intera opera.

La teoria in questione riguarda gli ultimi due episodi andati in onda, ovvero il diciassettesimo e il diciottesimo. Essi andrebbero visti nello stesso momento, perché solo in questo modo la trama assumerebbe un senso più specifico, restituendo, eventualmente, un finale meno drammatico di quello che abbiamo ammirato.

In un'intervista al The Guardian, il regista ha dato la sua opinione della teoria formulata da questi fan definendola una cavolata, rimarcando, invece, la sua preferenza verso la libera interpretazione da parte del pubblico:

"Se ci sono cento persone tra il pubblico, otterrai cento diverse interpretazioni, sopratutto quando le cose diventano astratte. Tutto questo è bellissimo. Ognuno è una sorta di detective e qualsiasi cosa esca fuori io la ritengo valida nella mia mente".

Lych ha infine fatto i complimenti al collega Jim Jarmusch che aveva definito la terza stagione di Twin Peaks come "il meglio del cinema americano", cercando di sostenere anche economicamente il regista:

"Non ho mai incontrato Jim, ma amo il suo lavoro. Rappresenta una voce singolare. Ma i soldi non servono a nulla se non hai buone idee. Servono solo a metterti pressione. Quindi quando avrò delle idee, allora i soldi saranno qualcosa di bello".

Dopo l'uscita in Blu-ray di Twin Peaks e gli screzi tra Lynch e Showtime non si sa ancora se verrà mai prodotta una quarta stagione.