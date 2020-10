Twin Peaks: Il celebre attore Clark Middleton muore a 63 anni

Nelle scorse ore i familiari di Clark Middleton, visto nelle puntate di Twin Peaks e numerose altre serie TV e film, hanno fatto sapere che l'attore si è spento all'età di 63 anni a causa di una malattia incurabile.

Clark Middleton era conosciuto nel mondo dello spettacolo grazie ai suoi ruoli in numerose pellicole e serie TV, tra le più famose troviamo la nuova stagione di Twin Peaks, dove interpretava il marito di Audrey Horne, in Snowpiercer, in The Blacklist e American Gods, oltre ad aver avuto una lunga carriera nelle puntate di Law & Order. Con un messaggio condiviso sulle sue pagine social, la moglie Elissa ha voluto ricordare così il marito: "Con un cuore straziato annunciamo la morte di una persona degna di essere celebrata, Clark Tinsley Middleton, di 63 anni, un attore amato, uno scrittore, regista, insegnante, eroe, marito e amico. Clark è morto il 4 ottobre a causa della febbre del Nilo occidentale, per cui non esiste una cura. Clark era una persona fantastica che ha sempre sfidato tutti i suoi limiti ed era interessato ai diritti delle persone con disabilità".

Si chiude così una carriera lunga quaranta anni, che aveva portato Clark Middleton ad essere un volto facilmente riconoscibile nel mondo dello spettacolo.