Twin Peaks, Kyle MacLachlan partecipa al famoso meme... con una tazza di caffè!

La star di Twin Peaks, Kyle MacLachlan, è famosa per il suo amore 'caffè dannatamente buono... e bollente!' e su Twitter ha partecipato al meme di tendenza in questo periodo sui social, "Me + a random note on my phone". E come il collega Mark Ruffalo, anche MacLachlan ha assicurato che il meme fosse coerente con il suo personaggio pubblico.

L'interprete di Dale Cooper nella serie cult di David Lynch ha elencato le migliori bevande al caffè, con le note di 'buon caffè' e 'caffè bollente', salvo cancellare con una riga la nota 'caffè freddo'. Proprio come farebbe Cooper.

L'attore ha condiviso l'immagine insieme ad una foto di sé stesso, seduto alla scrivania, mentre beve una tazza di caffè a tema Twin Peaks.



Kyle MacLachlan ha interpretato l'agente dell'FBI, Dale Cooper, nella serie tv del 1990, I segreti di Twin Peaks, sia nella prima che nella seconda stagione.

Lo show ha mantenuto grande seguito nel corso degli anni, innovando la serialità sul piccolo schermo e diventando per molti la più grande serie mai realizzata. Showtime nel 2017 ha prodotto la terza stagione dello show, a cura di David Lynch.

Nel revival MacLachlan ha dovuto interpretare alcune versioni diverse di Dale Cooper, a causa della possessione di uno spirito malvagio che si è introdotto nel corpo dell'agente.

Negli anni successivi allo show l'attore ha proseguito la carriera in titoli quali The Good Wife, Desperate Housewives, Sex and the City e The Doors.



