Twin Peaks, Kyle Maclachlan sulla quarta stagione: 'Tutto è possibile'

Continuano le interviste al protagonista di Twin Peaks: questa volta Kyle Maclachlan ha discusso delle probabilità di una quarta stagione della storica serie nata da un'idea di David Lynch e che ha recentemente compiuto trenta anni.

Durante un'intervista concessa ai giornalisti di IndieWire, l'interprete dell'agente speciale Dale Cooper ha risposto alle domande riguardo la possibilità di rivedere in TV la storia del celebre investigatore. Ecco la sua risposta: "Ad essere sinceri sarà l'ultima persona a saperlo. Mi ha tenuto nascosta la reunion per molto tempo e non ha fatto sapere a nessuno tranne Mark Frost cosa stesse accadendo. Ora come ora non mi ha detto nulla, ma tutto è possibile".

Kyle Maclachlan ha poi voluto commentare la sua esperienza nel lavorare insieme a David Lynch, con cui ha collaborato in diversi progetti oltre a Twin Peaks, quali ad esempio "Dune" e "Blue Velvet": "È sempre bello lavorare insieme a David. So che non è un commento molto interessante, ma è la verità. L'ho capito quando sono ritornato sul set di Twin Peaks, siamo destinati a lavorare insieme. Ho già collaborato spesso con lui, ma questa volta sono rimasto colpito ogni singolo giorno che abbiamo passato insieme". Siamo sicuri che in futuro avremo altri commenti su una eventuale quarta stagione, nel frattempo vi lasciamo con il documentario sull'omicidio che ha ispirato Twin Peaks.