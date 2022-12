Twin Peaks, anche Kyle MacLachlan ricorda Al Strobel: 'Sono così triste'

Pochi giorni fa è scomparso all'età di 83 anni Al Strobel, conosciuto principalmente per il ruolo di MIKE/Philip Gerard, aka l'uomo con un braccio solo, nella serie di David Lynch I segreti di Twin Peaks e nel revival del 2017.

Dopo l'omaggio del co-creatore dello show, Mark Frost, anche Kyle MacLachlan ha condiviso un post sui social in ricordo del collega: "Uno dei ragazzi più carini di sempre. Sono così triste di sentire questa notizia. Ha portato un'intensità al mondo di 'Twin Peaks' che è stata essenziale". Vi lasciamo il post di Twitter in calce alla notizia.

Nato a Seattle nel 1939, Strobel perse il braccio sinistro in un incidente d'auto a soli 17 anni. Oltre a recitare in "Twin Peaks", è apparso anche nei film "Megaville" e "Ricochet River" e nel film per la TV "Child of Darkness, Child of Light".

"Twin Peaks" è stato presentato per la prima volta nel 1989 ed è andato in onda per due stagioni prima di tornare nel 2017 per la terza serie evento su Showtime. Strobel è apparso anche nel film prequel del 1992 "Twin Peaks: Fire Walk with Me". Nel corso degli episodi, il personaggio di Strobel si è tagliato il braccio per allontanare la presenza malvagia di BOB.

Per salutarvi, vi ricordiamo che parte del cast di Twin Peaks si è riunito poco tempo fa.