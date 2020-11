Twin Peaks: Kyle MacLachlan ricrea un famoso video di TikTok

Mentre i fan sono in attesa di novità sulla quarta stagione di Twin Peaks, vi segnaliamo questo divertente video di Kyle MacLachlan, attore protagonista della serie, in cui copia un video di TikTok diventato ormai virale.

Trovate il tweet condiviso dall'interprete di Dale Cooper in calce alla notizia, in cui è presente questo messaggio: "Cavolo solo good vibes". Nel filmato Kyle MacLachlan copia il video TikTok di Nathan Apodaca, in cui era possibile vederlo andare in skateboard mentre ascoltava la canzone "Dreams" dei Fleetwood Mac. Il famoso attore ha quindi deciso di ricreare il video, mostrando ai fan le sue abilità sullo skateboard mentre beve del caffè e fa finta di cantare con il suo celebre registratore. Il tweet è stato un grande successo, ricevendo in poco tempo più di 30 mila Mi Piace e oltre sei mila commenti, nei quali i numerosi appassionati fanno i loro complimenti a Kyle MacLachlan.

Rimaniamo quindi in attesa di sapere se la serie nata da un'idea del regista David Lynch sarà rinnovata per altre stagioni, dopo che l'ultima, andata in onda nel 2017, aveva riscosso un notevole successo di pubblico e critica. Infine chiudiamo la notizia segnalandovi l'uscita di un documentario ispirato all'omicidio di Twin Peaks.