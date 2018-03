Twin Peaks: La serie evento arriva domani, 28 marzo, in DVD e Blu-Ray!

L'attesa è finita, la serie eventoarriva finalmente in DVD e Blu-Ray. La Universal Pictures Entertainment Italia è infatti lieta di presentare il serial nelle versioni home video italiane, a partire da domani, mercoledì 28 marzo 2018. Ecco tutti i dettagli e le foto delle copertine!

“Lynch e Frost a 25 anni di distanza hanno creato un capolavoro”

Rolling Stone

“The stars turn and a time presents itself…”

Twin Peaks – La serie evento prodotta da SHOWTIME sarà disponibile in DVD e Blu-rayTM a partire dal 28 marzo 2018 con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Entrambe le edizioni contengono tutte le 18 puntate interamente dirette dal quattro volte candidato all’Oscar® David Lynch e oltre 6 ore di contenuti speciali nell’edizione DVD e oltre 8 ore in quella BLU-RAY TM. I contenuti extra sveleranno cosa si cela veramente dietro il “sipario rosso” e come è stato realizzato questo incredibile evento televisivo diventato subito un cult d’autore.

Un quarto di secolo dopo aver rivoluzionato il panorama televisivo seriale, torna Twin Peaks, la serie di culto scritta e prodotta da Mark Frost e David Lynch, che mira ad ampliare confini del mondo conosciuto, proprio come il cinema di Lynch, portandoci verso luoghi remoti e misteriosi.

Il vincitore del Golden Globe® Kyle MacLachlan (Velluto blu, Dune) è il protagonista della serie in 18 parti prodotta da SHOWTIME che riprende 25 anni il terribile omicidio di Laura Palmer, un mistero che sconvolse la pittoresca cittadina del nord-ovest degli Stati Uniti. In tutto il mondo, illustri riviste di critica cinematografica come i Cahiers du Cinéma e Sight & Sound, hanno definito Twin Peaks – La serie evento come un capolavoro assoluto mettendola ai vertici dei migliori film del 2017.

Sia l’edizione DVD che quella Blu-ray contiene Impressioni, un viaggio dietro le quinte di Twin Peaks con una serie di 10 film da 30 minuti circa, ognuno diretti dal documentarista e amico di Lynch, Jason S. che ha avuto il privilegio di documentare la realizzazione della serie. Ciascuno di questi 10 film racconta i successi e le difficoltà del cineasta e dell’artista al lavoro. Saranno presenti inoltre: Fenomeni, una featurette divisa in tre parti che mostra il cast e la troupe insieme ad artisti, musicisti e personalità creative per commentare l’eredità duratura del fenomeno Twin Peaks e il Panel Twin Peaks al comi-con di San Diego 2017 moderato da Damon Lindelof (The Leftovers - Svaniti nel nulla, Lost) e con l’introduzione di David Lynch.

BLU-RAY E DVD:

IMPRESSIONI: UN VIAGGIO DIETRO LE QUINTE DI Twin Peaks

Fenomeni

Galleria di immagini “Dietro le quinte”

Loghi Rancho Rosa (2:25)

Panel Twin Peaks al Comic-Con 2017 (61:26)

Spot della serie prodotti da David Lynch

BLU-RAY EXCLUSIVE:

Un bellissimo sogno: una settimana a Twin Peaks (27:09)

Dietro il sipario rosso (29:17)

Ho bevuto del latte scaduto a Dehradun (28:11)

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™:

Durata: 22 ore e 5 minuti circa

Video: 1.78:1 WIDESCREEN

Audio: Inglese Dolby Truehd 5.1 / Italiano, Francese, Giapponese, Spagnolo, Tedesco Dolby Digital Surround 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese Per Non Udenti†, Francese, Tedesco, Spagnolo, Giapponese, Danese, Olandese, Norvegese, Svedese, Finlandese

Contenuti Speciali: • Impressioni: Un Viaggio Dietro Le Quinte di Twin Peaks • Fenomeni • Galleria di immagini “Dietro le quinte” Loghi Rancho Rosa • Panel Twin Peaks al Comic-Con 2017 • Spot della serie prodotti da David Lynch

INFORMAZIONI TECNICHE DVD:

Durata: 20 ore e 15 minuti circa

Audio: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo – Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese N/U, Francese, Tedesco, Spagnolo, Olandese, Norvegese, Svedese, Finlandese, Danese

