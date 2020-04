Twin Peaks: che fine hanno fatto i protagonisti 30 anni dopo?

Sono passati trent'anni dall'esordio di Twin Peaks, la serie ideata da David Lynch e ancora oggi considerata uno dei prodotti televisivi più importanti di sempre: ma cos'hanno fatto nel corso di tutti questi anni gli attori che diedero vita allo show?

La carriera più importante l'ha avuta sicuramente Kyle MacLachlan: l'attore è stato diretto ancora da Lynch in Velluto Blu e Dune, nonché nel film prequel della serie, Fuoco Cammina con Me. L'attore ha poi partecipato anche a Desperate Housewivers ed Agents of SHIELD, mentre i fan di How I Met Your Mother lo ricorderanno sicuramente nel ruolo del Capitano.

Anche a Sheryl Lee, indimenticabile Laura Palmer della serie, la carriera ha riservato parecchie soddisfazioni: oltre a riprendere il suo ruolo in Fuoco Cammina con Me e Twin Peaks 3, l'attrice è stata vista in serie come Dirty Sexy Money e film come Un Gelido Inverno, mentre ha contestualmente portato avanti la sua attività di docente di cinema, teatro e televisione all'Università della California.

Colpo Secco, Il Grande Cuore di Clara e Il Sangue degli Altri sono stati invece i maggiori successi sul grande schermo per Michael Ontkean, che ha rifiutato di riprendere il ruolo dello sceriffo Truman nella terza stagione dello show; carriera piuttosto prolifica anche per Ray Wise, il Leland Palmer della serie, che ha recitato in film come RoboCop e in serie come Streghe e Beverly Hills 90210: attualmente è nel cast di Fresh Off the Boat, e proprio come MacLachlan ha partecipato ad alcuni episodi di How I Met Your Mother (nel ruolo del padre di Robin).

Lucky Dog (2015) è stata invece l'ultima apparizione sul grande schermo per Lara Flynn Boyle, che negli ultimi anni è finita sui giornali principalmente per una brutta storia di dipendenza da alcool; James Marshall, dopo aver partecipato alla terza stagione di Twin Peaks e aver superato dei seri problemi di salute, ha invece avviato una carriera da musicista. Si è data molto da fare invece Sherilyn Fenn, tra film come Uomini e Topi e serie come Una Mamma per Amica, Dawson's Creek e Law & Order.

In occasione del trentesimo anniversario dello show, intanto, MacLachlan ha organizzato un evento collettivo per celebrare Twin Peaks; nel caso in cui vogliate recuperare o gettarvi in un rewatch del capolavoro di David Lynch, invece, ecco come guardare in streaming Twin Peaks.