Twin Peaks: reunion del cast della serie di David Lynch a sorpresa per una cena nostalgica

Il cast di Twin Peaks, la serie cult di David Lynch e Mark Frost, si è riunito durante il fine settimana per bere e cenare insieme per quella che è stata una rimpatriata tra vecchi amici. Mädchen Amick ha condiviso su Instagram la foto del cast che comprendeva molte delle star della serie della ABC poi tornata con il revival qualche anno fa.

Oltre alla Amick, la foto di gruppo comprendeva anche Dana Ashbrook, Sherilyn Fenn, l'Agente Cooper in persona Kyle MacLachlan, Sheryl Lee e Kimmy Robertson. "Momenti preziosi con amici di lunga data", ha scritto la Amick nella didascalia della foto. "Mi sento come se fossi in un posto dove si sta bene". Anche Ashbrook ha condiviso l'immagine e l'ha commentata con la seguente didascalia: "Alcune delle mie persone preferite sulla terra...".

Il cast si è riunito per partecipare allo Spooky Empire di Orlando, in Florida, che si è svolto dal 21 al 23 ottobre presso l'Orange County Convention Center.

Twin Peaks ha debuttato sulla ABC nel 1990 ed è rimasto in onda per due stagioni per un totale di 30 episodi. Dopo la prima stagione, nel 1992 è stato prodotto un lungometraggio intitolato Twin Peaks: Fuoco cammina con me, che fungeva da prequel alla serie mystery.

A seguito della fama raggiunta negli anni dalla serie, divenuta fenomeno cult, sono stati pubblicati dei libri legati alla storia, tra cui "Il diario segreto di Laura Palmer". La serie è tornata nel 2017 per una terza stagione su Showtime, composta da 18 episodi, scritta e diretta interamente da David Lynch.

Il finale di Twin Peaks: Il Ritorno ha visto l'agente FBI Dale Cooper (Kyle McLachlan) finalmente tornato a pieno regime nel mondo reale, e dopo un tentativo di viaggio nel tempo per impedire l'omicidio di Laura Palmer (Sheryl Lee) finisce con lei che scompare con un urlo, Cooper si dirige poi a Odessa, in Texas. Mentre è lì, incontra una cameriera di nome Carrie Page, una donna identica a Laura. Convince Carrie ad accompagnarlo a Twin Peaks e tornare a casa dei Palmer, solo per trovare qualcuno che non ha mai incontrato che vive lì, e l'episodio finisce con Carrie che replica l'urlo di Laura.

Nonostante Lynch si sia detto aperto a tornare per una quarta stagione, non ci sono stati aggiornamenti in merito a un possibile avvio della produzione. Anche Kyle MacLachlan è disposto a tornare.