Twin Peaks: in un video di oltre quattro ore su YouTube la spiegazione completa

Esistono pochi film o serie tv indecifrabili come le opere di David Lynch. Alle volte guardare gli episodi di Twin Peaks fa sentire un po' perso lo spettatore, che si chiede a cosa abbia davvero assistito. E sul canale Twin Perfect è stato pubblicato un video della durata di oltre quattro ore che spiega ogni complessità legata a Twin Peaks.

Se siete confusi sulle circostanze della morte di Laura Palmer, questo video può darvi le risposte che cercate.

Ovviamente ricevere spiegazioni sulle opere di Lynch fa passare in secondo piano tutto l'alone di mistero e di enigma che circonda le opere del regista americano - vincitore di un Oscar onorario proprio in questi giorni.



Lo stesso David Lynch, in effetti, si è sempre astenuto dallo spiegare le sue opere, proprio per lasciare lo spettatore in balia delle sue teorie e delle sue riflessioni.

David Lynch ha ripreso il cult Twin Peaks, dopo il grande successo delle prime due stagioni dello show che ha rivoluzionato la storia della televisione, non solo americana.

Dopo la messa in onda della terza stagione si vocifera che possa esserci anche una quarta stagione in futuro, e che Lynch stesso sia già al lavoro per concretizzarla.

Ad agosto il regista ha invece annunciato l'arrivo di un'edizione speciale della serie, con protagonista uno degli attori feticcio di Lynch, Kyle MacLachlan, nei panni dell'agente speciale dell'FBI, Dale Cooper.