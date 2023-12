Twisted Metal 2, la serie tv dal videogame tornerà per una nuova stagione

Non tutti gli adattamenti dai videogiochi vengono per nuocere: se The Last of Us ci ha mostrato la strada in tal senso, Twisted Metal sembra aver studiato bene la lezione, riuscendo a guadagnarsi un apprezzamento tale da garantirle il proseguimento per dei nuovi episodi oltre il finale di questa prima stagione.

La serie Sony che ha un debito verso il Joker di Batman ha fatto il suo esordio su Peacock (ma non in Italia, dove al momento non è disponibile in nessun catalogo streaming) la scorsa estate con i suoi primi 10 episodi, ma solo in queste ore è arrivata la certezza del rinnovo per una seconda stagione.

L'annuncio è arrivato, come prevedibile vista la natura della serie, durante i The Game Awards che hanno avuto luogo stanotte e che hanno visto Twisted Metal candidata come Miglior adattamento: a presenziare sul palco è stato il protagonista Anthony Mackie, che ha quindi comunicato a tutti i fan la notizia nella quale questi ultimi ovviamente speravano.

Non ci è ancora dato sapere, dunque, per quante stagioni andrà ancora avanti Twisted Metal, ma quel che è certo è che, pur non avendo raggiunto i numeri clamorosi di The Last of Us, la serie Sony ha saputo ritagliarsi un suo spazio tra gli appassionati. Che sia il momento buono per accoglierla anche in Italia? Staremo a vedere!