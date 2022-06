Twisted Metal, annunciati gli attori che interpreteranno Sweet Tooth (si, saranno due)

Oltre alla star di Scream Neve Campbell, la serie tv di Twisted Metal includerà anche Will Arnett come voce del personaggio di Sweet Tooth, ma chi interpreterà fisicamente il celebre clown-killer simbolo della saga videoludica?

Secondo quanto riportato da Deadline in questi minuti, nella serie tv di Twisted Metal Sweet Tooth sarà interpretato da Joe Seanoa, il wrestler AEW meglio conosciuto come Samoa Joe: l'ex WWE US Champion e TNA World Heavyweight Champion interpreterà il personaggio davanti alla cinepresa, con Will Arnett confermato per il ruolo di doppiaggio.

La faccia sorridente da clown psicopatico di Sweet Tooth è l'immagine più iconica della serie Twisted Metal, dato che è presente sulla copertina di tutti e 10 i titoli della serie pubblicati fino ad oggi. Da notare, per i fan della saga, che il report di Deadline potrebbe rendere canonico un famoso malinteso di lunga data sul nome di Sweet Tooth: quest'ultimo è infatti il nome del furgone dei gelati che il personaggio è solito guidare, mentre il vero nome del personaggio è Needles Kane. Nel frattempo Will Arnett, che è anche produttore esecutivo dello show, è un doppiatore prolifico con numerosi crediti nel campo dell'animazione, tra i quali ricordiamo L'era glaciale, Ratatouille, Cattivissimo me, The Lego Batman Movie, The Lego Movie e BoJack Horseman.

Ricordiamo che Twisted Metal è solo una delle tante serie tv basate su proprietà Playstation attualmente in programmazione: tra queste anche The Last of Us di HBO e le nuove annunciate God of War e Horizon, in arrivo per Prime Video e Netflix.