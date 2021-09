Twisted Metal, Anthony Mackie sarà John Doe nella serie tratta dal videogioco Sony!

I rumor sul coinvolgimento di Anthony Mackie in Twisted Metal sono iniziati a circolare già a febbraio scorso, e ora è arrivata la conferma ufficiale da parte di Deadline: la star del MCU è stata scelta per interpretare il protagonista John Doe nella serie live-action basata sul videogioco di combattimenti tra veicoli targato Sony.

"Siamo entusiasti di avere Anthony Mackie a bordo. La sua capacità di fondere commedia, azione e dramma è perfetta per il mondo di Twisted che stiamo creando" ha dichiarato Asas Wizilbash, capo di PlayStation Productions, mentre l'EVP di Comedy Development Glenn Adilman ha commentato: "Siamo stati grandi fan del fenomenale lavoro di Anthony nel corso degli anni e sapevamo che era l'unico attore in grado di interpretare un personaggio complesso, divertente e avvincente come John Doe. Fortunatamente per noi, ha accettato".

In sviluppo presso Sony Pictures Television e PlayStation Productions, nuova divisione della compagnia dedicata agli adattamenti dei propri videogiochi al lavoro anche sulla serie HBO di The Last of Us, Twisted Metal è descritta come una commedia d'azione "ad alto numero di ottani" ed è basata su un'idea di Rhett Reese e Paul Wernick, sceneggiatori di Deadpool e Benvenuti a Zombieland. Alla sceneggiatura troviamo invece Michael Jonathan Smith di Cobra Kai.