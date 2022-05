Twisted Metal, un attore di Spider-Man No Way Home si unisce al cast della serie!

Qualche mese fa Peacock ha annunciato l'arrivo di una serie TV basata sul videogioco Twisted Metal. Si tratta soltanto dell'ennesimo adattamento di un prodotto della PlayStation, dopo The Last of Us e Uncharted. Nel cast ci saranno i già annunciati Anthony Mackie e Stephanie Beatriz, ai quali adesso si unisce una star di No Way Home.

L'attore in questione è Thomas Haden Church, che abbiamo già visto in Spider-Man 3, Spider-Man: No Way Home ed Easy A. Church interpreterà l'Agente Stone, che nel primo gioco di Twisted Metal era un agente britannico che ricordava molto James Bond. Nella serie secondo alcune fonti diventerà un agente americano, ed è stato descritto come un uomo di legge che pattuglia le autostrade degli "Stati divisi d'America" provando a ristabilire l'ordine.

Stiamo dunque parlando di un poliziotto dal pugno di ferro, freddo e inflessibile, che persegue anche i più piccoli crimini e non si ferma davanti a nulla per riportare l'ordine. Non ha neanche paura di uccidere chi lo sfida. Sicuramente si tratta, dunque, un personaggio da tenere d'occhio per il nostro protagonista John Doe.

Ora, mentre viene annunciato anche il regista di Twisted Metal, restiamo in attesa di altre aggiunte al cast nei prossimi mesi. Cosa ne pensate dell'arrivo di Thomas Haden Church?