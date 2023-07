Twisted Metal: chi ha provato a rubare una maschera di Sweet Tooth dal set?

Pochi cattivi videogiochi sono iconici come Sweet Tooth, l'antagonista di Twisted Metal. A causa del suo aspetto cupo e horror ispirato ai clown assassini, si è per sempre inserito nel pantheon dei personaggi più iconici del gioco. Il suo aspetto è così prominente, che l'attore che lo interpreta ha provato a rubare una delle sue maschere dal set.

"No, non mi hanno lasciato [tenere una maschera]", ha dichiarato l'attore Samoa Joe che interpreta il terrificante Sweet Tooth. "Ho fatto uno sforzo assurdo per rubarne una dal set, cose che assomigliano a Tom Cruise in Mission: Impossible, ma le persone addette alla sicurezza dei nostri oggetti di scena sono molto brave in quello che fanno e li hanno tenuti tutti lontani da me. Probabilmente a causa della carneficina che avrei seminato con la maschera addosso. Non preoccuparti, Halloween sta arrivando e io ho i miei metodi."

Su queste pagine trovate il trailer di Twisted Metal.

Twisted Metal è interpretato da Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, Thomas Haden Church, Will Arnett e Joe Seanoa. Le guest star includeranno Neve Campbell, Richard Cabral, Mike Mitchell, Who Vaughans e Lou Beatty Jr.

Michael Jonathan Smith (Cobra Kai) è lo showrunner e produttore esecutivo della serie, e anche i produttori esecutivi sono Rhett Reese e Paul Wernick (Deadpool, Zombieland), Anthony Mackie (Make It With Gravy Productions), Will Arnett e Marc Forman (Electric Avenue), Jason Spire (Inspire Entertainment), Peter Principato (Artists First), Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions e Hermen Hulst, Capo dei PlayStation Studios.

La sinossi ufficiale di Peacock è la seguente: "TWISTED METAL, una serie TV live-action basata sulla classica saga di giochi per PlayStation, è una commedia d'azione ad alto numero di ottani, basata su una versione originale di Rhett Reese e Paul Wernick e scritta da Michael Jonathan Smith, su un outsider cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacchetto attraverso una landa desolata post-apocalittica. Con l'aiuto di un ladro di auto armato di ascia, dovrà affrontare selvaggi predoni alla guida di veicoli di distruzione e altri pericoli della strada aperta, tra cui un clown squilibrato che guida un camion di gelati fin troppo familiare."

Tutti i 10 episodi di Twisted Metal saranno diffusi su Peacock il 27 luglio.