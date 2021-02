Twisted Metal: coinvolti Anthony Mackie e lo sceneggiatore di Cobra Kai

Secondo quanto riferito da un recente rapporto, la Sony starebbe andando avanti con Twisted Metal coinvolgendo vari nomi di alto profilo in questo progetto. Tra questi ci sarebbero anche Anthony Mackie per il ruolo del protagonista John e lo sceneggiatore di Cobra Kai.

Stiamo parlando di Jonathan Smith, che sarà lo showrunner e lo scrittore principale della serie. Smith sarà anche uno dei produttori esecutivi di Twisted Metal e collaborerà con Rhett Reese e Paul Wernick, il duo di sceneggiatori dietro i film di Deadpool e Zombieland.

Descritta come una commedia d'azione ambientata in una landa desolata post-apocalittica, Twisted Metal seguirà un "mostro dalla bocca motorizzata" che cerca di consegnare un pacchetto misterioso evitando la schiera selvaggia di predoni e i loro "veicoli di distruzione", incluso il famoso camioncino dei gelati guidato da Sweet Tooth. Come riportato ieri da Illuminderi, Will Arnett è stato scelto per questo ruolo e, sembra che sia anche annoverato tra i produttori.

Al momento, PlayStation Productions non ha commentato questo rapporto in alcun modo, nè tantomeno ha fatto riferimento in qualche misura ai personaggi coinvolti. Abbiamo sentito parlare per la prima volta del progetto di Twisted Metal nel maggio 2019, ma tuttavia, Sony non ha mai annunciato ufficialmente nessuna serie. E da allora le informazioni, per lo più poco ufficiali si sono susseguite numerose sul web.

