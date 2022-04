Twisted Metal, parla Anthony Mackie: le riprese inizieranno 'tra poche settimane'

Dopo il recente annuncio da parte di Peacock, che produrrà una serie tv basta su Twisted Metal con Anthony Mackie, ecco che arrivano nuovi aggiornamenti sullo show direttamente dall'attore, interprete di Falcon nel Marvel Cinematic Universe.

In una nuova intervista a ExtraTV, l'attore ha rivelato che le riprese della serie live-action di Twisted Metal, in cui sarà protagonista, inizieranno "tra poche settimane", sottolineando come l'adattamento del famoso franchise videoludico si stia muovendo a grande velocità.

Alla domanda sul suo prossimo progetto, Mackie ha risposto inoltre di star seguendo una dieta rigorosa con "molte verdure e petto di pollo" e che le riprese inizieranno presto. Dopo aver ribadito che l'adattamento sarà diretto da Peacock, l'attore ha anche spiegato che nella serie "siamo solo noi che guidiamo auto, facciamo esplodere cose e cerchiamo di arrivare a New San Francisco".

Sebbene i commenti di Mackie non facciano molta luce sulla trama della serie, indicano come nell'adattamento vedremo una gara di corse e che l'obiettivo del concorrente sarà quello di raggiungere una città oltre ad eliminare la concorrenza. Quindi, possiamo aspettarci che la serie rimarrà fedele al tono del franchise videoludico originale, cosa che sicuramente farà felice i fan.

Per concludere, vi lasciamo con gli ultimi aggiornamenti riguardanti lo sviluppo del nuovo Twisted Metal per PS5, con il game director di Driveclub passato a Firesprite.