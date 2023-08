Twisted Metal, questo personaggio della serie tv deve più di qualcosa al Joker di Batman

Twsited Metal è sbarcata in USA ormai da circa una settimana, portando i personaggi della saga di videogiochi anche sul piccolo schermo. In un’intervista precedente allo sciopero degli attori, Will Arnett, voce di Sweet Tooth ha spiegato come il suo personaggio sia stato influenzato dal Joker di Batman.

Dopo avervi riportato la curiosa notizia che qualcuno ha provato a rubare una maschera di Sweet Tooth dal set di Twisted Metal, torniamo a parlare del personaggio e dell’attore che gli ha prestato la voce durante la lavorazione della trasposizione del videogioco.

Will Arnett, infatti, dopo aver doppiato il Batman del film Lego, è stato anche chiamato per far parlare uno dei personaggi dei videogiochi più iconici di sempre e ha spiegato a Cinema Blend come il suo lavoro sia stato ispirato dall’altro storico clown dei fumetti: “Penso che tecnicamente Joker sia un clown, giusto? Sweet Tooth fa paura nel senso che è un clown folle con questi grossi muscoli e che guida questo folle camioncino dei gelati carico di armi. E la cosa è assurda. Ma allo stesso tempo divertente. Quindi bisogna trovare l’equilibrio tra l’essere intimidatorio e spaventoso, fornendo un po’ di comicità”.

In effetti, nonostante la differenza nella stazza e nelle caratteristiche dei due personaggi, si possono ravvisare diverse somiglianze nelle caratteristiche dei due clown, allo stesso tempo terrificanti e in qualche modo irriverenti e tanto assurdi da essere anche comici.

In attesa di poter vedere la serie anche in Italia, vi lasciamo al teaser trailer di Twisted Metal.