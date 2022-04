Twisted Metal, trovato il regista: ecco di chi si tratta

Le riprese di Twisted Metal, nuova serie con Anthony Mackie, inizieranno tra poche settimane, e un produttore esecutivo e regista è stato finalmente accostato al progetto. Si tratta di Kitao Sakurai, noto per The Eric Andre Show e Bad Trip.

Come molti sapranno Twisted Metal è l'adattamento del videogioco omonimo della Sony, Universal e PlayStation Productions, che sarà portato sui nostri schermi in versione live-action. Sakurai affiancherà Michael Jonathan Smith, che sarà lo showrunner del progetto, articolato in puntate da mezz'ora l'una. Basato su una storia di Rhett Reese e Paul Wernick, Twisted Metal racconta la storia di un outsider a cui viene offerta l'opportunità di vivere una vita migliore, a patto che riesca a consegnare un misterioso pacco all'interno di una terra post-apocalittica.

L'uomo è un John Doe che non ricorda nulla del suo passato, e sarà interpretato proprio da Anthony Mackie. Il desiderio più grande dell'uomo è quello di trovare una comunità, ed è proprio ciò che gli viene promesso quando inizia il suo viaggio.

Il regista del progetto oltre ad aver lavorato per Adult Swim e Netflix, è noto anche per aver diretto alcuni episodi di serie di FX: tra queste c'è Dave, di cui ha curato la regia di due episodi della seconda stagione, e The Premise, dove ha prestato le sue abilità per un solo episodio. Cosa ne pensate di questa scelta?