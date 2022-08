Twisted Metal, riprese terminate: quando è prevista l'uscita?

Lo scorso febbraio Peacock ha ordinato una serie dedicata a Twisted Metal e stando a quanto dichiarato dallo showrunner Michael Jonathan sui social network, le riprese si sarebbero già concluse in questi giorni.

Sebbene i lavori sul set siano terminati, bisognerà pazientare ancora un bel po' prima dell'uscita della serie visto che con molta probabilità la post-produzione richiederà parecchio tempo. Twisted Metal è stato presentato come uno show che riprenderà scenari reali e altri in CGI, nel tentativo di riproporre quegli scenari divenuti tanto iconici nel videogame. Proprio in virtù degli effetti speciali, sembra proprio che la serie non verrà rilasciata prima della seconda metà del 2023 anche se, al momento non vi è ancora una data ufficiale di uscita.

Intanto qualche mese fa è stato annunciato anche l'interprete di Sweet Tooth in Twisted Metal, l'iconico clown apparso sulla copertina di tutti e 10 i titoli della serie pubblicati fino ad oggi. Will Arnett sarà la voce del personaggio che però verrà fisicamente interpretato da Joe Seanoa, il wrestler AEW meglio conosciuto come Samoa Joe.

Il cast di Twisted Metal comprenderà poi anche Neve Campbell, la star di Scream vestirà i panni del personaggio ricorrente Raven. Voi cosa vi aspettate da questa serie? Ditecelo nei commenti.