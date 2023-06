Twisted Metal: primo sguardo a Sweet Tooth nella serie basata sul gioco Playstation

Peacock ha diffuso in streaming la prima clip ufficiale di Twisted Metal, la nuova serie televisiva che vede protagonista l'attore del Marvel Cinematic Universe Anthony Mackie. Nel filmato vediamo il protagonista entrare in rotta di collisione con l'energumeno interpretato da Will Arnett, mentre i due fanno a botte e cantano allo stesso tempo.

Sweet Tooth è uno dei personaggi più iconici della vecchia era PlayStation e al Summer Game Fest è stata pubblicata una speciale clip che anticipa l'adattamento seriale live-action in arrivo su Peacock. Durante il filmato, possiamo ascoltare la voce di Will Arnett nei panni di Sweet Tooth (solo per la voce, in quanto il corpo è di Samoa Joe) mentre prende a calci il protagonista, e interprete di Captain America, Anthony Mackie (a proposito, scoprite il nuovo film di Captain America ha cambiato titolo).

Twisted Metal "segue un emarginato a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco in una landa desolata post-apocalittica", si legge nella sinossi ufficiale.

La prima stagione di Twisted Metal si svolgerà nell'arco di dieci episodi ed è descritta come una "commedia d'azione ad alto numero di ottani" e i fan sperano che non solo renda giustizia alla serie PlayStation, ma che ne espanda anche l'oscura e sinistra storia. Di recente, i fan dei videogiochi hanno avuto ottimi motivi per non dubitare degli adattamenti delle loro storie preferite, grazie al gran lavoro svolto da The Last of Us della HBO, a dimostrazione del fatto che gli adattamenti live-action possono essere davvero brillanti.

Se vi siete persi il primo trailer di Twisted Metal, è ora di recuperarlo.

Twisted Metal sarà caratterizzato da una storia inedita e si dice che sia solo lontanamente ispirato all'IP di PlayStation. A dare vita a questa serie sono gli showrunner Rhett Reese e Paul Wernick (Deadpool, Zombieland), insieme allo scrittore Michael Jonathan Smith (Cobra Kai). Joe Seanoa e Thomas Haden Church reciteranno insieme a Anthony Mackie e Will Arnett.

Twisted Metal esordirà su Peacock il 27 luglio 2023.