Twisted Metal, la star di Scream Neve Campbell si unisce al cast della serie

L'adattamento televisivo di Twisted Metal aggiunge un'altro grande nome al suo cast: la star di Scream Neve Campbell si unirà allo show con protagonista Anthony Mackie.

È il sito Deadline a riportarla come esclusiva: Neve Campbell si unirà al cast di Twisted Metal in un ruolo ricorrente, quello di Raven.

Assieme a lei troveremo anche Stephanie Beatriz (Encanto, Brooklyn NineNine), Thomas Haden Church (Soider-Man: No Way Home, Easy Girl) e ovviamente Anthony Mackie (The Falcon and The Winter Soldier, Seberg) che nello show interpreterà "un outsider a cui viene offerta una vita migliore, ma solo se se riuscirà a consegnare senza intoppi un misterioso pacco attraversando una terra desolata in un mondo post-apocalittico. Con l'aiuto di una ladra d'auto (Beatriz), dovrà affrontare ogni sorta di gente alla guida di pericolosi veicoli in grado di portare distruzione e altri ostacoli della strada, incluso un folle clown che guida un camioncino dei gelati piuttosto familiare...".

La serie di Twisted Metal dovrebbe iniziare a breve le riprese degli episodi da mezz'ora che andranno a comporre la prima stagione guidata dallo sceneggiatore di Kobra Kai Michael Jonathan Smith e basta su una sceneggiatura di Rhett Reese e Paul Wernick. Lo show sarà distribuito da Peacock, la piattaforma di Universal, tra i partner produttori assieme a Sony Pictures Television e PlayStation Productions.