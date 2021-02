Twisted Metal, ufficiale: Sony al lavoro sulla serie TV insieme agli autori di Deadpool

Dopo i rumor sempre più insistenti emersi negli ultimi anni, è finalmente arrivata una conferma ufficiale da parte di Sony: la serie live-action di Twisted Metal è uno dei 10 titoli in sviluppo presso Playstation Production, nuova etichetta dello studio attualmente al lavoro su 3 film e ben 7 serie TV.

"Twisted Metal è uno dei franchise più amati di Playstation" ha dichiarato Asad Qzilbashm di Playstation Productions in un comunicato diffuso da Variety. "Siamo entusiasti di avere un team eccezionale al lavoro per dare vita a questo gioco così iconico per i fan."

Descritta come un'action-comedy, la serie basta sull'omonimo videogioco di combattimenti tra veicoli è nata da un'idea originale di Rhett Reese e Paul Wernick, gli sceneggiatori dietro ai franchise cinematografici di Zombieland e Deadpool. Come anticipato nelle scorse settimane, Variety conferma che lo show è stato affidato allo showrunner Michael Jonathan Smith (sceneggiatore e produttore della serie Netflix Cobra Kai), mentre Reese e Wernick agiranno da produttori esecutivi insieme a Will Arnett.

Glenn Adilman, vicepresidente esecutivo del settore comedy di Sony Pictures Television, ha dichiarato: "Adoriamo Twisted Metal in tutta la sua contorta follia. Michael Jonathan Smith si è presentato con un adattamento ricco di azione, brillante e divertente, e siamo grati per il supporto di Rhett, Paul Will e i nostri amici di PlayStation."

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione del videogioco di Twisted Metal.