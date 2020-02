Twitter disattiva il fan account dedicato al personaggio di Baby Yoda

L'account è stato definitivamente chiuso senza preavviso e "per motivi sconosciuti agli appassionati" lo scorso 6 febbraio. I generosi meme dell'account avevano comunque mandato su tutte le furie i servizi di micro-blogging e non è la prima volta che l'account è stato sospeso, anche se questa volta pare quella definitiva. Il creatore dell'account, Matt Grasso , ha rivelato ai microfoni di Insider: "Ho continuato a insistere con Twitter. Ho scritto loro che si trattava di un account davvero positivo e ho dettagliato la situazione: che una volta ero già stato sospeso e mi era stata comunque concesso di tenere l'account, visto che evidentemente non avevo violato alcuna regola di Twitter. Ora sono frustrato. Ho perso tantissimi seguaci. Tanti buoni follower". Nell'email inviata a Grasso, comunque, Twitter ha informato l'autore dell'account di aver bannato il profilo "per multiple e ripetute violazioni della policy del social network", le stesse che Grasso nega. E intanto i fan si dicono tristi e dispiaciuti dalla notizia.

@TwitterSupport @salmattos @dhicks Please reinstate the suspended account of @BabyYodaBaby. The account was consistently upbeat and positive - and created a community that shared ❤️ for the character nicknamed “Baby Yoda.” 💚 pic.twitter.com/tWeSwEFhX6 — Jane Smith (@PeggynTX) February 2, 2020

When Twitter permanently suspends a baby yoda fan account but not the account of a serial bully... pic.twitter.com/j2JXlmedR9 — Pheobe (@Pheobe_Js) February 7, 2020