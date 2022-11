Twitter: dipendente paragona l'arrivo di Elon Musk alle Nozze Rosse in Game of Thrones!

#RedWedding e #TwitterLayoffs: ecco i due hashtag più popolari al momento su Twitter. Un dipendente del social network ha infatti comparato la 'rivoluzione di Elon Musk' alle 'Nozze Rosse' della famosissima serie Game of Thrones, nonché una delle 5 scene più commoventi di GOT, e il motivo è più che chiaro.

Da quando Elon Musk ha comprato Twitter (per la modica cifra di 44 miliardi di dollari), si è parlato di 'tagli'. Forse un po' troppi e decisamente profondi, proprio come accade durante le sconvolgenti Nozze Rosse. Il CEO ha infatti optato per una strategia decisamente 'aggressiva': più di 3700 dipendenti hanno ricevuto per mail la comunicazione del loro licenziamento, mentre altri lo hanno scoperto essendo stati esclusi dal sistema interno.

Tra l'altro, l'atteggiamento di Musk ha provocato la fuga di molte star, come Gigi Hadid, letteralmente fuggita dal social dopo averlo annunciato con un tweet. L'iconica modella però è solamente una delle tante celebrity che stanno abbandonando la piattaforma: Tea Leoni, la stessa ex di Elon Musk Amber Heard, Shona Rhimes, Mick Foley e tantissimi alti. In più, dopo le voci che dichiarano l'intenzione di Elon Musk di rendere Twitter a pagamento, si prospetta un'ulteriore diminuzione d'utenti, questa volta però volontaria.