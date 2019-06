Two Sentence Horror Stories in arrivo questa estate su The CW

Secondo quanto riportato su Deadline, The CW trasmetterà Two Sentence Horror Stories nel corso della prossima estate nella sua programmazione già ricca che comprende altre 11 serie originali in onda.

Si tratta di una serie ispirata a dei corti prodotti nel 2017 in cui vengono riadattate storie dell'orrore e di possessioni aggiornate all'epoca della società digitale. Ispirata dalla fan fiction diventata poi virale, la serie scava a fondo nelle paure primordiali dell'essere umano - morte, abbandono e solitudine - filtrate attraverso l'ansia insita nelle generazioni più connesse e più diverse in termini di razza della storia.

Il debutto della serie è previsto per il prossimo 8 agosto con la messa in onda in sequenza dei primi due episodi. In totale sarà composta da otto episodi della durata di circa mezz'ora ciascuno che vedranno la presenza di un cast formato da Nicole Kang (Batwoman), Jim Parrack (Suicide Squad) and Aleyse Shannon (Charmed) e molti altri.

Two Sentence Horror Stories è creata da Vera Miao, che ricopre anche il ruolo di produttrice esecutiva, ed è prodotta dalla divisione per i contenuti digitali di Warner Bros, ovvero Stage 13. La serie infatti proviene da cinque cortometraggi intitolati 2SH, che esordirono nell'ottobre 2017 su go90. In seguito questi corti vennero trasmessi nell'ottobre 2018 su The CW, che da allora si mostrò interessata per la produzione e diffusione di una prima stagione completa tratta da quei corti.