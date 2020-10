Two Weeks To Live, HBO Max acquista la serie con Maisie Williams: ecco il primo trailer

Sarà HBO Max a trasmettere negli Stati Uniti la nuova serie tv con protagonista la star di Game of Thrones Maisie Williams. Vediamo insieme il primo trailer.

La piattaforma di streaming americana HBO Max punta su Maisie Williams e sul nuovo Sky Original Two Weeks To Live, la comedy in sei episodi prodotta da Charlotte Surtees (Seconds from Disaster, True Heroes) e diretta da Al Campbell (Dead Pixels, Man Down).

Two Weeks To Live racconta "Una storia comica fatta d'amore e vendetta, nata da un apparentemente innocuo scherzo, che prenderà una piega totalmente inaspettata (e tragica). Kim Noakes, una giovane adulta piuttosto bizzarra, è stata 'sequestrata' e costretta a vivere nella natura selvaggia dalla sua stessa madre, che non ha fatto altro che prepararla alla fine del mondo fin dall'assassinio del padre, ovvero per gran parte della sua vita. Con il desiderio di avventurarsi finalmente al di fuori della sua 'comfort zone', Kim decide però partire alla ricerca dell'assassino del padre, e per la via incontrerà una coppia male assortita di fratelli, Jay e Nicki, che finiranno con l'unirsi a lei e ai suoi folli schemi" si legge nella sinossi ufficiale della serie, e se ne intravede qualche accenno anche nel trailer che trovate in testa alla notizia.

Oltre a Maisie Williams, nel cast dello show che debutterà il 5 novembre in America (ma già in onda nel Regno Unito) troviamo anche Sian Clifford, Sean Pertwee, Mawaan Rizwan, Jason Flemyng, Taheen Modak e Thalissa Teixeira.