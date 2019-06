Two Weeks To Live: Maisie Williams protagonista della nuova comedy di Sky Original

Secondo quanto riportato da Deadline, Maisie Williams avrebbe ottenuto la parte da protagonista in Two Weeks To Live, la nuova serie comedy prodotta da Sky Original e in arrivo prossimamente.

La serie britannica in sei parti sarà prodotta da Kudos, già artefice di The Tunnel e Humans, e verrà scritta da Gaby Hull (Cheat). La storia ruoterà attorno a Kim Noakes (Williams), una giovane disadattata che vive un'isolata vita in campagna. Quando però un improbabile scherzo finisce in malo modo si ritrova in fuga da un criminale omicida e dalla polizia con un enorme sacca di denaro rubato. Con le tecniche di sopravvivenza che ha raccolto dalla sua educazione, tuttavia, avrà più di qualche chance di cavarsela. Il cast aggiuntivo della serie deve ancora essere rivelato.

Commissionata da Zai Bennett e Jon Mountague, la serie avrà per produttori esecutivi Josh Cole e Phil Temple, mentre le riprese dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno. La distribuzione sarà affidata a Endemol Shine International, con la serie che andrà in onda il prossimo anno su Sky One e nei suoi canali di streaming affiliati come NOW TV, questo perlomeno per quanto riguarda il Regno Unito e l'Irlanda.

"Un modo per guardare avanti con un prodotto del tutto nuovo, penso che Two Weeks To Live abbia un grande potenziale e non vedo l'ora di poter fare qualcosa di incredibile con tutto il team creativo della serie", ha commentato Maisie Williams, reduce dal successo planetario dell'ultima stagione di Game of Thrones.

Il direttore della sezione Comedy a Sky, Jon Mountague, ha aggiunto: "Con Maisie Williams ai posti di partenza, Two Weeks To Live è lo show per cui morire. Coraggioso, britannico e molto, molto originale; non vediamo l'ora di far impazzire il pubblico con un'altra grande comedy".

Le altre serie in arrivo su Sky Original sono Catherine The Great con Helen Mirren; Code 404 con Stephen Graham e Daniel Mays; Brassic con Michelle Keegan; Intelligence con protagonisti David Schwimmer e Nick Mohammed; Hit Men, Breeders con Martin Freeman e la seconda stagione di In The Long Run con Idris Elba.