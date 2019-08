Per Ty Burrell sarà dura dire addio a Modern Family

Con l'undicesima stagione di Modern Family calerà definitivamente il sipario su una serie che, negli ultimi dieci anni, ha saputo ritagliarsi un suo spazio nei cuori degli spettatori, raccogliendo stagione dopo stagione sempre più successo e plausi di fan e critica.

Con l'avvicinarsi di questa stagione finale un po' di magone coglie inevitabilmente non soltanto i fan storici della serie, ma anche gli attori stessi. Uno di quelli che sembrano sentire maggiormente l'imminente addio è Ty Burrell, interprete di Phil Dunphy da annoverare senza dubbio tra le colonne portanti dello show.

L'attore, che già nei giorni scorsi aveva espresso la propria gratitudine per aver avuto l'opportunità di partecipare ad una produzione di tale successo, ha poi parlato in una nuova intervista delle sensazioni provate nel momento in cui sono partiti i lavori per quest'undicesima stagione: "La prima ultima cosa è stata la lettura del copione, ed è stata davvero... Davvero emozionante, ma continuo a credere che comincerò sul serio a realizzare tutto quando saremo vicini alla fine. Penso che per ora ci sentiamo tutti grati per il tempo passato insieme in questi undici anni, è stato un percorso così speciale che non sembra poter finire, ma penso che chiudere tutto sarà difficile... Genuinamente difficile" ha dichiarato Burrell.

Proprio per ricordare i vecchi tempi il cast al completo di Modern Family ha recentemente ricreato la prima foto scattata insieme ben dieci anni fa.