Tyler Hoechlin non era a suo agio nell'episodio musicale dell'Arrowverse

L'Arrowverse negli ultimi anni si è evoluto in un modo davvero unico, regalando episodi insoliti come Duet, episodio musicale crossover del 2017 tra Supergirl e The Flash. Un'esperienza che è piaciuta diversi membri del cast ma che non ha trovato molto a suo agio Tyler Hoechlin, che in Supergirl interpreta Clark Kent/Superman.

Al recente panel del Fan Expo di Dallas, a Hoechlin è stato chiesto dei crossover musicali e l'attore ha scherzato sul fatto che cantare, per la sua versione di Superman, non andrebbe così bene, salvo poi ammettere che potrebbe esserci un modo per far funzionare il tutto.

"Non lo auguro a nessuno di voi" ha esclamato Tyler Hoechlin "Tutto ciò che ho fatto per rendervi felici con quella versione del personaggio, cancellerei tutto immediatamente. La parte del ballo non mi preoccupa tanto quanto il canto. Conservo la mia voce per la doccia e l'auto, questo è tutto...potrebbe essere un episodio bizzarro, psichedelico, strano, boh non so".



Duet è un episodio a sé stante, visto che Kara Danvers/Supergirl e Barry Allen/The Flash sono intrappolati in un mondo musicale, creato da Music Meister (Darren Criss). Per riuscire ad uscire dall'ambientazione formato Old Hollywood, i due hanno dovuto vivere nel musical stesso e portare a termine un sacco di balletti, anche di tip tap.

"C'è stato un attimo, prima che iniziassero le riprese, in cui Grant e io ci guardavamo ci chiedevamo 'Funzionerà?'" ne ha parlato lo scorso anno Melissa Benoist "E poi abbiamo iniziato le riprese e ho perso tutti i timori che avevo, perchè ci stavamo divertendo così tanto".

"Quel musical era piuttosto ambizioso" ha dichiarato Danielle Panabaker "Penso che fossimo tutti esausti alla fine dello show".

Nessun crossover tra DC e Arroweverse è previsto, come comunicato in questi giorni da The CW. Un universo incredibile, l'Arrowverse, con Arrow come serie madre. Le curiosità e gli aneddoti bizzarri dell'universo condiviso non mancano. Nei mesi scorsi Stephen Amell parlava dei costumi di Arrow e Flash e disse che quello di Barry Allen è nettamente più scomodo.