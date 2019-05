Tyler Hoechlin non conosce la risposta sul ritorno di Superman nell'Arrowverse

Il prossimo crossover dell'Arrowverse, Crisis on Infinite Earths, potrebbe includere diversi supereroi, tra cui Superman e Supergirl, pronti a dare il proprio contributo per sconfiggere il villain di turno. Tuttavia l'ufficialità ancora non c'è e non significa necessariamente che vedremo tutti gli eroi nel crossover. In particolare Superman.

Durante il panel dell'Arrowverse all'MCM di Londra lo scorso fine settimana, a Tyler Hoechlin è stato chiesto se fosse previsto il suo ritorno come Uomo d'Acciaio, un ruolo che l'attore ha ricoperto sin dalla seconda stagione di Supergirl.

Hoechlin tuttavia non ha potuto dare una risposta certa:"Non lo so, davvero non lo so. So che c'è un grande crossover in arrivo quindi tengo le dita incrociate per scoprire qualcosa e rivedere ancora questi ragazzi".



Al momento non ci sono molti dettagli disponibili su Crisis on Infinite Earths. Quello che sappiamo è che l'evento durerà cinque ore e includerà i prossimi cinque show dell'Arrowverse: Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e Batwoman.

Con la partecipazione di Supergirl sembra probabile che anche Superman apparirà, anche se alla fine di Elsewords, Clark Kent partì per Argo con Lois Lane, con la coppia in dolce attesa del primo figlio.

Ovviamente se Tyler Hoechlin riuscirà a riprendere il ruolo di Clark Kent darà anche la possibilità a Grant Gustin di potersi godere il personaggio.

Al Fan Expo di Dallas ci fu un siparietto tra i due:"Non avevo idea di quanto Grant fosse fan di Superman fin quando abbiamo girato l'episodio" ha risposto divertito Hoechlin, che ha ricordato un aneddoto che coinvolge Teen Wolf, serie tv dove ha recitato con Dylan O'Brien.

Tra le notizie certe su Crisis on Infinite Earths spiccano quelle sulla presenza delle Leggende di Legends of Tomorrow.