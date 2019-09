Tyler Hoechlin risponde ai rumor che lo vogliono come Superman anche nei film

Tyler Hoechlin è uno dei vari attori che in questi anni hanno interpretato Superman, con la curiosa caratteristica di non aver mai visto un film sull'uomo d'acciaio. L'attore è anche uno degli attori vociferati come papabili sostituti di Henry Cavill nella parte dell'ultimo figlio di Krypton, il cui destino al cinema non è del tutto chiaro.

L'attore di Supergirl (e che vedremo anche in Crisi sulle Terre Infinite) ha confessato di non essere a conoscenza dei rumor che lo vedono in cima alla lista delle preferenze come possibile Superman anche sul grande schermo. Però, Hoechlin ha anche ammesso di apprezzare la stima dei fan, come dichiarato nel corso del FAN EXPO di Boston. "È molto lusinghiero, apprezzo il supporto". L'attore è poi tornato a parlare dell'accoglienza "molto diversa" ricevuta quando è stato annunciato il suo ingresso in Supergirl. "All'inizio è stato 'Chi? Chi è questo tizio? Perché? no, per favore no'. Ma poi il supporto è stato grande ed è stato bello ricevere tanti apprezzamenti per il mio personaggio".

Sulla possibilità di entrare a far parte dell'universo cinematografico della DC, Hoechlin ha risposto: "Chi lo sa. Non sai mai cosa può accadere in questo mondo folle".



In questo periodo si rincorrono diverse voci, incluse quelle su una possibile serie dedicata a Superman e anche in quel caso l'attore ha mantenuto un certo riserbo, senza dare una conferma o una smentita definitiva. Resta nebulosa anche la situazione di Henry Cavill, che è stato l'eroe kryptoniano in Man of Steel. L'attore, che vedremo questo autunno nei panni di Geralt di Rivia nella serie su The Witcher, ha dichiarato di voler essere ancora Superman, ma dalle parti della Warner tutto tace.



Chi preferireste in un eventuale seguito, tra Cavill e Hoechlin?