Tyler Hoechlin, il Superman che non ha mai visto un film di Superman

Il confronto con un personaggio di un fumetto più volte riportato sul grande schermo è sempre qualcosa di ostico per un attore, costretto inevitabilmente al confronto con chi prima di lui ha impresso il suo volto sul costume dell'eroe o del villain in questione, magari contribuendo a farne un'icona che vada anche oltre il cartaceo.

Superman, in tal senso, è un personaggio che non scherza: già solo negli anni 2000 ne abbiamo assistito a più di una rappresentazione, passando dal Brandon Routh di Superman Returns (che rivedremo in questo Crisi sulle Terre Infinite) all'amato/odiato Henry Cavill del DC Extended Universe. Facendo qualche passo più indietro una menzione la merita invece sicuramente il Tom Welling visto in Smallville, mentre sarebbe superfluo sottolineare ancora una volta l'importanza che Christopher Reeve ha avuto nel mondo di un cinecomic allora forse neanche in fase embrionale.

Stando a tutto ciò sembrerebbe dunque che una pressione non da poco debba pesare sulle spalle del povero Tyler Hoechlin, chiamato ad interpretare l'altro Superman (al fianco di Brandon Routh, appunto) presente in Crisi sulle Terre Infinite. L'attore, però, ha risposto a sorpresa di non temere il confronto con i suoi predecessori per un semplice motivo: non ha mai visto neanche l'ombra di un film su Superman, ed a maggior ragione non ha intenzione di cominciare adesso.

"Non ho mai visto nulla di tutta la roba fatta su Superman, e quando ho saputo di doverlo interpretare me ne sono tenuto ancor di più alla larga. Non voglio sentire la pressione di dover copiare qualcosa che mi sia piaciuto o, al contrario, di dover fare meglio di qualcosa che non mi sia piaciuto" ha dichiarato l'attore: il ragionamento, tutto sommato, sembra filare.

Hoechlin sembra comunque entusiasta della sua partecipazione a Crisi sulla Terre Infinite, ma diamo anche uno sguardo agli altri protagonisti con cui dividerà la scena in quest'ambiziosissimo crossover dell'Arrowverse.