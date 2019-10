Tyler Perry lavorerà ad uno show Nickelodeon con il beniamino di Ellen

"Sono eccitatissimo all'idea di lavorare con la Nickelodeon ad una nuova serie in grado di raggiungere un pubblico così eterogeneo. Amo creare nuove commedie e non vedo l'ora di lavorare con il talentuoso Young Dylan". Queste le prime dichiarazioni di Tyler Perry in merito al progetto. Ma chi è Young Dylan?

La carriera di Dylan inizia con il vento in poppa: il giovane ragazzino di appena dieci anni fa le sue prime apparizioni al “Ellen DeGeneres Show” diventando presto uno dei beniamini della conduttrice. Grazie ai suoi brillanti interventi e alle doti da palcoscenico non panno inosservati, tanto da attirare di lì a poco le attenzioni di Brian Robbins, presidente della Nickelodeon:

"È elettrizzante portare questa nuova serie in Nickeloeon: Tyler Perry è incredibilmente talentuoso e prolifico. Dylan è un bambino di 10 anni dallo straordinario talento, ma che in fondo insegue solo i suoi sogni. Sappiamo che i giovani adoreranno guardare Dylan e non vediamo l'ora di presentare lui e il suo nuovo spettacolo al nostro pubblico".

La serie di cui Perry sarà sceneggiatore narrerà le vicende di un famiglia la cui quotidianità sarà sconvolta dall'inaspettato arrivo del giovane nipote Dylan, che sogna di diventare una star dell'hip-hop. Questo è solo l'ultimo dei progetti diretti da Perry: nel 2017 l'attore ha infatti firmato un contratto con Viacom, partner di Nickelodeon, per la sceneggiatura di diverse serie tv.

Anche per Young Dylan non è la prima collaborazione con la casa produttrice, potemmo presto vederlo in "All That", in onda dal 12 ottobre.

Un'intensa stagione piena di nuove serie ci attende, e per tutte le età! qui il trailer di Are You Afraid of the Dark?, revival della famosa serie horror, mentre per i più piccoli ecco il trailer di Lego Jurassic World.