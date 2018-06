Tyler Posey entra nel cast della serie comedy di Steven Soderbergh "Now Apocalypse"

Variety comunica che Tyler Posey, divenuto celebre per il ruolo di Scott McCall nella serie tv Teen Wolf, si è unito al cast di Now Apocalypse, nuova serie comedy creata da Steven Soderbergh.

La serie, composta da episodi dalla durata di mezz'ora, ha avuto il via libera di Starz a marzo. Descritta come una commedia surreale dai toni adulti, è stata creata e prodotta da Soderbergh e Gregg Araki (Kaboom, Mysterious Skin) e racconterà le avventure a base di amore, sesso e ricerca della fama di Ulysses e i suoi amici Carly, Ford e Severine, nella strana e spesso sconcertante città di Los Angeles. Tra avventure di app per incontri sessuali e romantici, Ulisse diventa sempre più inquieto a causa di un presunto sogno premonitore e dovrà capire se la cospirazione oscura che disturba il suo sonno è reale o solo il frutto dell'enorme quantitativo di erba fumata insieme ai suoi amici.

Posey reciterà nel ruolo ricorrente di Gabriel, un ragazzo incredibilmente carismatico e misterioso con cui Ulysses si confronta tramite un'app di appuntamenti. La serie vedrà anche la partecipazione di Avan Jogia, Kellia Berglund, Beau Mirchoff e Roxane Mesquida. Araki co-scriverà e dirigerà tutti i 10 episodi della serie, descritta come sexy, vibrante, onirica e inquietante. Karley Sciortino, ideatore e conduttore di Slutever on Viceland, scriverà insieme ad Araki, mentre il premio Oscar ed Emmy e vincitore della Palma d'Oro Steven Soderbergh (La Truffa dei Logan) ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo.