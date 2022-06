Tyler Sanders, morto il giovane attore di Fear The Walking Dead e 9-1-1: Lone Star

Una brutta notizia ha scosso quest'oggi il mondo dello spettacolo: il giovane Tyler Sanders, attore appena diciottenne comparso in celebri serie tv come Fear The Walking Dead e 9-1-1: Lone Star, è venuto tragicamente a mancare.

A segnalarlo sono siti come US Weekly e TMZ, che assieme alla notizia della morte del giovane Tyler, le cui cause sono ancora sconosciute, riportano anche le parole del suo manager.

"Tyler era un giovane attore pieno di talento e con un brillante futuro davanti a sé" ha dichiarato Pedro Tapia ai microfoni di US Weekly in seguito al decesso avvenuto giovedì 16 giugno "Le cause della sua scomparsa non sono ancora note, ma sapremo di più una volta terminate le indagini".

Pur avendo solo 18 anni, Tyler era già apparso in diverse produzioni degne di nota come le già citate Fear The Walking Dead di AMC e 9-1-1: Lone Star ideata da Ryan Murphy, ma anche The Rookie, Just Add Magic e Just Add Magic: Mystery City, dove ha interpretato il ruolo di Leo per 10 episodi. Aveva inoltre ricevuto una nomination per i Daytime Emmy Award.

"Questo è un giovane uomo pieno di talento" ha commentato un parente sull'ultima foto Instagram del ragazzo "Sono sempre stato orgoglioso di chiamarlo mio nipote, e ci mancherà davvero tantissimo".