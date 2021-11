Tyrion Lannister: ecco i 5 migliori momenti del folletto in Game of Thrones

Di tutti gli incredibili personaggi di Game of Thrones, sicuramente uno dei più amati e apprezzati è stato Tyrion Lannister. Il folletto interpretato da Peter Dinklage nel corso degli episodi ha avuto momenti assai significativi, che hanno segnato in maniera indelebile lo show targato HBO.

Tra le scene più apprezzate dai fan, spiccano sicuramente quelle dei ceffoni che Tyrion Lannister ha dato a Joffrey Baratheon, il detestabile figlio di Cersei e Jamie, salito al trono alla morte di Re Robert. Il giovane viene inizialmente schiaffeggiato nel secondo episodio della stagione 1 e successivamente nell'episodio 6 della stagione 2. In entrambi i casi Tyrion lo fa in pubblico, alla presenza di altre persone, senza preoccuparsi di quelle che potrebbero essere le conseguenze di un simile gesto.

Uno dei momenti più belli di Tyrion Lannister è stata poi la vittoria nella Battaglia delle Acque Nere, ottenuta da come Primo Cavaliere di Joffrey ai danni di Stannis Baratheon, rafforzarzando le difese in pietra della città e ordinando agli Alchimisti diecimila ampolle di Altofuoco, sostanza esplosiva e infiammabile estremamente pericolosa.

I fan di Game of Thrones non potranno mai dimenticare l'acceso discorso di Tyrion Lannister al processo per la morte di Joffrey, qui l'uomo posto sotto accusa per la morte del giovane re ha tentato di invocare la sua innocenza richiedendo un Processo per Singolar Tenzone e tutti noi sappiamo poi come sono andate le cose.

Nella quarta stagione, episodio 10, forse uno dei più grandi shock di Game of Thrones si verifica quando Tyrion uccide suo padre, Tywin Lannister, con una balestra, dopo che questi lo ha condannato a morte proprio per l'omicidio di Joffrey. Si tratta di un atto di estrema rivincita, dopo anni di soprusi e maltrattamenti.

Infine, una delle scene sicuramente più apprezzate e divertenti, è stato sicuramente l'incontro di Tyrion Lannister con i draghi di Daenerys Targaryen nelle segrete. Nessun altro al di là della famiglia Targaryen è stato in grado di avvicinarsi a questi essersi maestosi in questo modo.

Proprio per questo tutt'oggi si dibatte sulla possibilità che Tyrion Lannister sia in realtà un Targaryen, e bisognerà attendere i libri di George RR Martin per scoprire se questa teoria, almeno nella carta stampata potrà concretizzarsi. Voi cosa ne dite?