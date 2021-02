Úrsula Corberó, ancora foto hot su Instagram: supererà i folllower di Georgina?

Se il pubblico di La Casa di Carta attende con ansia su Netflix la quinta stagione, la cui uscita potrebbe essere vicina, i fan di Úrsula Corberó si stanno ormai abituando alla pubblicazione di scatti sempre più bollenti sui social network. Il profilo Instagram dell'attrice che interpreta Tokyo ha quasi raggiunto i 21 milioni di follower.

A colpi di foto hot - una delle ultime, visibile in calce alla notizia, la raffigura in bianco e nero seduta su un letto, con addosso soltanto un paio di stivaletti - e di brevi video, Úrsula Corberó sembra aver ingaggiato una vera battaglia con un'altra apprezzatissima donna spagnola. Stiamo parlando di Georgina Rodriguez, modella e showgirll, famosa anche per essere la compagna del calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo.

In questo momento Georgina Rodriguez è in vantaggio di circa due milioni di fan (i suoi follower su Instagram sono 23,6 milioni), ma al termine della quarta stagione di La Casa di Carta l'interprete di Tokyo era riuscita a sorpassarla, e i nuovi episodi dello show, quando saranno disponibili in streaming su Netflix, potrebbero fare da ulteriore traino.

