Úrsula Corberó, Netflix celebra Tokyo di La Casa di Carta nel giorno del suo compleanno

L'attrice spagnola Úrsula Corberó, che ha vestito i panni di Tokyo della serie La Casa di Carta, compie oggi 32 anni e Netflix Italia le ha dedicato un post su Instagram per farle i migliori auguri in attesa di scoprire come finirà la sua storia nello show.

Corberó compie oggi 32 anni, potete trovare il post di Netflix in calce alla notizia, e dopo il successo planetario della serie tv La Casa di Carta in cui interpreta Tokyo, l’attrice è senza dubbio diventata una delle star più importanti e internazionali del cinema spagnolo.

Ursula ha fatto recentemente anche il grande salto a Hollywood recitando nel film d'azione Snake Eyes: G.I. Joe - Le origini. Ma i suoi successi non finiscono qui, dal momento che la sua fama la fa brillare anche sui social network facendo da modella per vari brand e riviste.

Il suo ultimo progetto arriva all'apice del successo professionale ed è stato un sogno diventato realtà per l'attrice: comparirà sulla copertina della rivista di moda Vogue.



I suoi fan non vedono l'ora di vederla tornare in azione nell'ultima stagione de La Casa di Carta la cui prima parte arriverà il 3 settembre sul servizio di streaming, mentre la seconda ed ultima parte che chiuderà la storia debutterà il 3 dicembre.



Scoprite 10 segreti su Úrsula Corberó nel nostro speciale e a quale personaggio cinematografico è ispirata Tokyo.