Uan è ancora prigioniero ad Hawkins nel nuovo spot di Stranger Things 3!

Continuano le avventure di Uan ad Hawkins: il celebre pupazzo di Bim Bum Bam, simbolo della TV italiana per ragazzi a cavallo tra gli anni '80 e i '90, è infatti protagonista di un nuovo spot rilasciato da Netflix sul proprio canale Youtube.

Nello scorso episodio di quella che sembra poter diventare una vera e propria miniserie avevamo infatti visto il noto pupazzo scrivere una lettera d'arrivederci ai suoi 'Uanini', spiegando di aver sentito la necessità di partire alla volta di Hawkins per provare nuove esperienze e per rivedere una sua cara amica. Il video si concludeva con alcuni secondi di Uan imprigionato nello stesso laboratorio in cui Eleven fu oggetto di terribili esperimenti.

Nel nuovo spot vediamo di nuovo il nostro sfortunato eroe prigioniero nel laboratorio, dove esattamente come accadeva con Eleven degli uomini gli impongono di dar mostra dei suoi poteri psichici, in questo caso schiacciando una lattina. Riuscirà il nostro Uan a liberarsi dagli uomini che lo tengono prigioniero? Mike, Eleven e soci correranno a salvarlo? Per scoprirlo non resta che seguire i prossimi episodi di questa piccole side-story, che sicuramente non tarderanno ad arrivare.

I nuovi episodi di Stranger Things sono disponibili da oggi su Netflix: nel caso doveste averne bisogno, eccovi un veloce recap della seconda stagione.