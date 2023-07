Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, prima foto ufficiale per la serie di Sydney Sybilia sugli 883!

Vero e proprio golden boy del cinema italiano, Sydney Sibilia ha già dimostrato di saper manipolare a proprio piacimento la cultura pop del nostro Paese con il recente Mixed by Erry: dal fenomeno molto barely e poco legal tutto partenopeo il regista di Smetto Quando Voglio è ora pronto ad abbracciare l'Italia intera con Hanno Ucciso l'Uomo Ragno.

Sibilia racconterà infatti la storia degli 883 nella serie targata Sky della quale proprio in queste ore ci è stata mostrata una prima foto ufficiale: durante l'evento organizzato per i 20 anni dell'emittente satellitare in Italia, infatti, Sky ci ha finalmente permesso di dare uno sguardo a quelli che saranno i Max Pezzali e Mauro Repetto della serie.

Saranno rispettivamente Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli a dar volto ai due ragazzi che negli anni '90 hanno saputo raccontare come nessun altro la provincia italiana in pezzi come quello che dà il titolo alla serie, ma anche Come Mai, Gli Anni, Con un Deca, La Dura Legge del Gol e tanti altri ancora.

In arrivo su Sky e in streaming via NOW, la serie ci narrerà dunque le origini degli 883, dall'amicizia tra Pezzali e Repetto all'entrata in scena di Claudio Cecchetto, per arrivare ovviamente all'incredibile successo riscosso fino alla separazione. Cosa ne dite? Siete pronti a fare un tuffo negli anni '90? Noi non vediamo l'ora!