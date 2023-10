Hanno Ucciso L'Uomo Ragno: siamo stati sul set della serie!

“Basta un giorno così a cancellare 120 giorni st****i” così cantavano gli 883 in un lontano e spensierato decennio che è stata l’epoca degli anni ’90, e tutti i ragazzini cresciuti con le loro canzoni non possono che attendere con ansia Hanno ucciso l'uomo ragno.

Si tratta della serie Sky Original ideata da Sydney Sibilia in lavorazione in questi giorni, che uscirà nel 2024 su Sky e in streaming su Now. Diventa proprio un Giorno Così la set visit per Hanno ucciso l'uomo ragno che Sky Italia ha organizzato per la stampa, con colonna sonora dedicata, magliette personalizzate e un’atmosfera in puro stile anni 90!

Sydney Sibilia si sa, ha una passione per gli sfigati. Quel tipo di sfigati che, malgrado il loro destino non preveda assolutamente il successo, non solo lo ottengono, ma diventano anche famosissimi. Dopo progetti come Mixed By Erri, Smetto Quando Voglio e L’Isola delle Rose (recuperate la nostra recensione di Mixed by Erri) attinge dalla cultura pop ancora una volta e porta su piccolo schermo la sua prima serie tv, la storia di Max e Mauro. Una storia di due sfigati appunto, di provincia, uniti dallo stesso sogno.

Saranno due le stagioni improntate sui primi due dischi della band (Hanno Ucciso L’Uomo Ragno e Nord Sud Ovest Est), la prima ne racconterà gli inizi, la provincia, la bocciatura di Max che sarà galeotta per farlo incontrare con Mauro tra banchi di scuola, e la seconda sarà la loro consacrazione, l’esplosione del successo e la nascita del duo.

Max Pezzali è entusiasta del progetto - racconta Sibilia - che tutte le sere si confronta con lui: “Mi dice ma sta succedendo davvero? Una serie su di noi?”. Mentre Mauro Repetto, non è mai andato sul set ma ha dato il suo lascia passare, lui che è stato fondamentale all’interno della storia, senza il quale non sarebbero esistiti gli 883 e probabilmente Max non avrebbe mai avuto il coraggio di fare musica - conferma Sibilia.

Una serie che racconta un’amicizia, il successo come veniva inteso negli anni ’90 e uno spaccato del nostro paese, dove la provincia era ben definita. Non a caso, per raccontare Pavia, la costumista Valentina Taviani ha scelto tutti i toni del beige per far risaltare ancora di più l’anima di questi due alieni musicali con magliette punk e camicie floreali.

“Negli anni 90 i cantanti erano fighi - spiega Sydney - dannati, soffrivano solo per amore, poi dal nulla, all’improvviso arrivarono i nerd, ma non come sono visti ora, cioè sexy, i veri nerd, e con un orgoglio incredibile lo rivendicano.” Partire dai testi per raccontare la storia di Max e Mauro, perché la vera essenza sono le loro canzoni, che con una semplicità disarmante sanno spiegare la vita di ognuno di noi e per questo milioni di ragazzi si sono identificati in esse.

Ad interpretare gli 883 ci sono Elia Nuzzolo (Max Pezzali) e Matteo Oscar Giuggioli (Mauro Repetto) che si sono presentati alla stampa truccati e pettinati proprio come i loro personaggi e la somiglianza è strabiliante. Due attori giovanissimi che hanno letteralmente dovuto studiare gli anni ’90 "ci siamo documentati è vero, abbiamo dovuto studiare l’epoca, scoprire cose a noi sconosciute, come le cassette con le quali non ci eravamo mai interfacciati, si aprono gli sgabuzzini di casa e si scoprono cose, ma è soprattutto con la musica che torni indietro, perché la musica è lo specchio della società. Sul set però ci stiamo divertendo tantissimo, siamo come i Max e Mauro di un altro universo talmente siamo in sintonia ormai!”

Per l’occasione l’Hydromania di Roma è stata trasformata nella mitica Aquafun di Riccione, mecca di tantissimi artisti dell’epoca, nella scena a cui abbiamo assistito ci sono Max e Mauro che devono esibirsi proprio all’Aquafun nell’estate del ’92, ad attenderli di fronte al box di Radio Deejay una folla di giovani pronti a scatenarsi sulle note della loro hit del momento. Al termine dell’esibizione, il duo viene chiamato a rapporto dal produttore discografico Claudio Cecchetto, che gli comunica che ha programmato per loro una intervista con Cioè, e li sprona a mettersi al lavoro per comporre i pezzi del secondo album.

Qui intanto la prima foto di Hanno ucciso l'uomo ragno.