Hanno ucciso l'Uomo Ragno: Sky annuncia la serie tv sugli 883 e Max Pezzali!

Pochi minuti fa Sky ha annuncia Hanno ucciso l'Uomo Ragno: La vera storia degli 883, una nuova dramedy Sky Original attualmente in sviluppo per la regia di Sydney Sibilia, regista della trilogia di Smetto quando voglio.

La serie, scritta da Sydney Sibilia, Chiara Laudani, Francesco Agostini e Giorgio Nerone, sarà ispirata alla vera storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, capaci di dar vita, da giovanissimi, a un progetto – gli 883 – diventato un vero e proprio fenomeno nazionale e generazionale. Alla produzione, oltre a Sky, anche Groenlandia. Hanno ucciso l’Uomo Ragno - La vera storia degli 883 segnerà il debutto nel mondo delle serie televisive per Sydney Sibilia, il cui ultimo film L incredibile storia dell Isola delle Rose è uscito su Netflix, dopo il successo della trilogia di Smetto quando voglio, composta da Smetto quando voglio (2014), Smetto quando voglio - Masterclass (2017) e Smetto quando voglio - Ad honorem (2017).

Nella serie gli adolescenti Max e Mauro sono degli sfigati a detta di tutti: quando però iniziano a scrivere canzoni insieme, queste diventano immediatamente delle hit, sorprendendo tutti, in primis loro stessi, e rendendoli icone che ancora oggi fanno cantare ed emozionare generazioni di fan. Siete curiosi di questa nuova serie tv targata Sky? Siete fan degli 883? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che, contrariamente a quanto cantato da Max Pezzali, l'Uomo Ragno non è ancora morto e tornerà al cinema a settembre con la versione estesa di Spiderman No Way Home.