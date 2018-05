Ufficiale! Agents of S.H.I.E.L.D. rinnovata per una sesta stagione

Dopo la cancellazione ufficiale di Inhumans, molti fan della Marvel temevano una fine anche per il serial di punta della Casa delle Idee, Agents of S.H.I.E.L.D..

Come ogni anno, Agents of S.H.I.E.L.D. viene "minacciata" di cancellazione da parte di blog del settore, ed i vari rumor non aiutano a tranquillizzare i fan.

Però, come ogni anno, arriva anche la sofferta notizia del rinnovo. Il The Hollywood Reporter conferma che il serial dei Marvel Studios tornerà dopo l'estate con la stagione numero sei; l'episodio finale della quinta - che era stato concepito come finale di serie - andrà in onda in USA il prossimo 18 maggio.

Ovviamente il rinnovo arriva con una sorta di 'penalizzazione' che, però, per molti fan potrebbe giovare alla serie: la sesta stagione, anziché i classici 22, sarà composta da soli 13 episodi.

Agents of S.H.I.E.L.D. è l'unica serie Marvel in onda su ABC ancora a resistere. Inhumans è stato cancellato la settimana scorsa dopo il sonoro flop di pubblico e critica mentre qualche anno fa la scure è caduta su Agent Carter, ma più per motivazioni interne al network che agli ascolti o alla qualità stessa della serie.



La serie è stata creata da Joss Whedon insieme a Jed Whedon e Maurissa Tancharoen.