Ufficiale! Youtube Red ha rinnovato Cobra Kai per una seconda stagione

A pochi giorni di distanza dal debutto di Cobra Kai su Youtube Red, la nota piattaforma di streaming ha annunciato il rinnovo dello show per una seconda stagione, rendendo felici i fan del mitico Daniel LaRusso, meglio noto come Karate Kid.

Susanne Daniels, Global Head of Original Content di YouTube, ha così commentato la notizia: "Questa serie aveva tutti gli elementi giusti per eccellere sin dall'inizio: personaggi avvincenti, una rivalità storica ed un cast di talento. Il modo in cui i fan hanno accolto il ritorno di questo franchise è stato a dir poco sorprendente e siamo orgogliosi di tornare nel mondo di Cobra Kai con una seconda stagione".

Cobra Kai ha ovviamente capitalizzato sulla nostalgia degli spettatori verso lo storico film del 1984, Karate Kid - Per vincere domani, oltre a cavalcalre l'onda dei revival televisivi, ormai sempre più di moda. La curiosità di vedere una grande rivalità ripartire a trent'anni di distanza, inoltre, era davvero tanta e sembrerebbe aver premiato i creatori dello show.

Nella seconda stagione troveremo ancora una volta Ralph Maccio e William Zabka rispettivamente nei panni di Daniel San, come lo chiamava il maestro Myagi, e Johnny Lawrence. A questi si aggiungono Xolo Maridueña (Parenthood), Tanner Buchanan (Designated Survivor), Courtney Henggeler (Mom) e Mary Mouser (Freakish).

Il nuovo arco narrativo di Cobra Kai sarà composto da 10 episodi della durata di mezz'ora ciascuno e debutterà nel corso del 2019. Confermati anche Josh Heald (Hot Tub Time Machine), Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg (Harold & Kumar, American Reunion) come sceneggiatori.