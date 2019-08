È questo il titolo ufficiale del film di Breaking Bad targato Netflix?

Torniamo a parlare dell'attesissimo e chiacchierato film di Breaking Bad, sequel diretto della premiatissima serie creata da Vince Gilligan e che vede protagonista il bentrovato Aaron Paul nei panni di un Jesse Pinkman libero e in fuga, dato che sembrerebbe essere trapelato online il titolo ufficiale del progetto.

Al momento non c'è nessuna conferma ufficiale, ma sulla schermata Home di Netflix america è comparsa la preview del film scritto e diretto da Gilligan, il cui titolo potrebbe essere El Camino: A Breaking Bad Movie, una soluzione che ricorda da vicino quella adottata dalla LucasFilm per i suoi spin off di Star Wars.



Dovesse rivelarsi vero, il titolo sarebbe l'ennesimo colpo da maestro dell'autore della serie, in quanto farebbe direttamente riferimento alla Chevrolet El Camino con cui Jesse Pinkman fugge alla fine dell'ultimo episodio dello show, in lacrime e finalmente libero dai suoi carcerieri, lasciandosi praticamente il passato alle spalle. Considerando che nella piccola sinossi che potete leggere nello screen in calce alla notizia si fa riferimento al suo essere "un fuggitivo ricercato dalla legge e dai sui rapitori", questo renderebbe il film di Breaking Bad una sorta di road trip crime movie a bordo della El Camino, motivo che potrebbe aver spinto Gilligan a scegliere proprio questo emblematico titolo.



Al momento non si hanno comunque molte notizie sul lungometraggio, se non che potrebbe essere già stato interamente girato in gran segreto, come avrebbe suggerito recentemente Bob Odenkirk, interprete di Saul Goodman.